عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشراكة الاستراتيجية.. "فيتشسلاف ماتوزوف: 80 عاما على علاقات مصر وروسيا

مؤتمر مرور 80 عاما
مؤتمر مرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية

قال فيتشسلاف ماتوزوف، المفكر الروسي المتخصص في شؤون المنطقة العربية، إن 80 عاما على العلاقات بين مصر وروسيا هو تاريخ مجيد، لافتا إلى أن مصر هى رأس العالم العربي وأكبر دولة عربية والمفتاح للعالم العربي، وهذه هي النظرة الروسية لمصر.

وأضاف ماتوزوف أن العلاقات بين روسيا السوفيتية ومصر بدأت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وفي ذلك الوقت كانت الاستثمارات الروسية في مصر كانت تبلغ مليار ونصف دولار في العهد السوفيتي، كما كان  هناك 100 مؤسسة صناعية روسية بنيت في مصر في ذلك الوقت.

وأوضح أنه كان هناك دعم تاريخي روسي لمصر خاصة في ظل العدوان الثلاثي على مصر ورفضها لهذا العدوان.

وأشار إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين مصر وروسيا خاصة في المجال العسكري، لافتا إلى أن موسكو أرسلت إلى مصر 600 طائرة حربية و1000 دبابة ومدرعة وأيضا الزوارق والسفن الحربية والصاروخية، وأن الجيش المصري كان مجهزا بالأسلحة الروسية في وقت حرب أكتوبر.

وأضاف: "كان هناك 12 الف خبير عسكري روسي في مصر للمشاركة المباشرة في العمليات الحربية في حرب اكتوبر والنكسة"، مشيرا إلى أن هدف موسكو والقاهرة كان الاستقلال والتخلص من الاستعمار.

وأشار أنه في الستينات كانت مصر من الدول المبادرة لتكوين حركة عدم الانحياز في وقت الحرب الباردة، وكانت خطوة شجاعة وبناءة لأن الدول الغربية كانت تعتبر سياسة عدم الانحياز جريمة.

وأضاف: "اليوم نلقي نظرة على التطورات الساحة الاقتصادية والسياسية بين مصر وروسيا، نفتخر أن العلاقات الروسية المصرية هي مفتاح العلاقات مع القارة الأفريقية.

وقال الخبير الروسي، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان له دور كبير في تطوير العلاقات بين مصر وروسيا وعمل النظام الدولي الجديد والذي سنشاهده في هذا القرن.

وأوضح أن روسيا بدأت في إعادة دورها الحقيقي على الساحة الدولية، وأن هناك تحركا كبيرا لروسيا على الساحة العربية وعلاقاتها مع الدول العربية والخليجية، حيث أن الدول التي كانت تحرم العلاقات مع روسيا أصبحت الآن على رأس الدول التي لها علاقة مع روسيا لتكوين النظام العالمي الجديد ومنظمة البريكس.

القائم بأعمال السفير الروسي بالقاهرة: استثماراتنا بمصر تبلغ 8 مليارات دولار

روسيا ومصر تحتفلان بمرور 80 عاما على بداية العلاقات الثنائية بين البلدين

ونظم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بدعم من السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم السبت، مؤتمرا بعنوان "روسيا ومصر: ثمانون عاما من الشراكة الاستراتيجية"، بمناسبة الذكرى الـ80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي يتم  الاحتفال بها في 26 أغسطس من هذا العام.

وخلال الجلسة الافتتاحية ألقى اللواء أركان حرب حمدي لبيب، واللواء طارق بصير، و يوري ماتفيف، واللواء طارق المهدي، والسيد فيتشسلاف ماتوزوف، والدكتورة لاريسا ايفريموفا، والوزير محمد العرابي، وشادي الشافعي كلمات عن العلاقات بين البلدين.

روسيا جمال عبد الناصر حرب اكتوبر العلاقات الروسية المصرية عبد الفتاح السيسي منظمة البريكس السفارة الروسية بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

مفيش صفقات.. خالد الغندور يعلن خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

"العفو الرئاسي" تعلن إخلاء سبيل 30 محبوسا.. ننشر القائمة الكاملة

إجراءات حكومية لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية .. السيسي يطمئن المصريين من داخل الأكاديمية العسكرية | تفاصيل

من بين 50 مهاجما.. كولر يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب فورا

تطور خطير| مهلة 24 ساعة لحسم مصير زيزو.. وبند مثير يهدد الزمالك

موضوعات متعلقة

القائم بأعمال السفير الروسي بالقاهرة: استثماراتنا بمصر تبلغ 8 مليارات دولار

طارق نصير: العلاقات بين مصر وروسيا تعمتد على تحقيق المصالح المتبادلة

ترشيحاتنا

اشتري الآن.. هبوط يضرب أسعار الذهب بالتعاملات المسائية

النشرة الدينية.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية.. كيفية تحصين الأبناء من الحسد.. أدلة تبرك الصحابة بالنبي

المنفي وحفتر وصالح.. مصادر تكشف أهداف القمة الليبية الثلاثية في بنغازي اليوم

الشراكة الاستراتيجية.. "فيتشسلاف ماتوزوف: 80 عاما على علاقات مصر وروسيا

بحوث الصحراء ومنظمة البحوث الزراعية اليابانية يبحثان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

3 أيام على توجيه صفعة للدولار| ماذا يضيف تجمع البريكس للاقتصاد العالمي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم غير متوقع.. سعر صادم لإطلالة نرمين الفقي في الساحل الشمالي

حسام موافي : عدم تناول الماء الكافي يوميًا يؤثر على صحة الجسم بالسلب

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

بسبب إطلالتها على البحر.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها| شاهد

فيديو

رد رسمي من التعليم.. حقيقة تسريب امتحان العربي للثانوية العامة فجرا|فيديو

بعد هدى الأتربى.. فنانة جديدة تتعرض للنصب.. تفاصيل

بعد التخزين الرابع لسد النهضة.. شراقي: السد العالي حصن أمان لمصر

قبلات وأحضان.. معجبات تقتحمن حفل وائل كفورى فى فرنسا.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ