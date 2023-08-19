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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال رائف يوضح دلالات رسائل الرئيس السيسي خلال تفقده الأكاديمية العسكرية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته التي وجهها أثناء زيارته للأكاديمية العسكرية، مهمة للغاية نظرًا لتطرقه لعدة قضايا تهم المواطن المصري والشارع المصري بشكل كبير جدًا. 


وأضاف رائف، خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي بدأ حواره مع طلاب الأكاديمية العسكرية، برسائل دعم وتحفيز مهمة من أجل إعداد مقاتل مصري على قدر كبير من الوعي والإدراك والكفاءة القتالية، والتي تعد أحد أركان تأسيس ودعم قوة مصر الشاملة.

 

وأشار إلى أن حديث الرئيس السيسي اليوم تطرق إلى قضايا كثيرة، سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي، وارتباط هذه القضايا بالواقع المحلي المصري، وتأثيرها المباشر على كل دول العالم ومن ضمنها مصر.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي جمال رائف طلاب الأكاديمية العسكرية الأكاديمية العسكرية

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