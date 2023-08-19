أخبار التعليم| مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالنسبة المئوية والدرجات.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023.. عبر هذا الرابط

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

امتحان الدور الثاني للثانوية العامة.. التعليم تنفي تسريب امتحان العربي فجر اليوم

زعمت جروبات الغش على تليجرام تسريب امتحان اللغة العربية فجر اليوم ، قبل توزيعه في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

شاومينج للطلاب الموجودين بلجان الدور الثاني للثانوية العامة: صور الامتحان وابعته

وجه جروب شاومينج على “تليجرام” نداءً عاجلا لطلاب الثانوية العامة 2023 الموجودين الآن في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لأداء امتحان اللغة العربية، قال فيه: “صور امتحانك وابعت هنا بسرعة، يلا بسرعة يا جدعان”.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالنسبة المئوية والدرجات

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.. ارتفع معدل البحث عن تنسيق الجامعات 2023، ومؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالنسبة المئوية والدرجات، بالتزامن مع بدء أعمال التنسيق للمرحلة الثانية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

اخر فرصة .. خطوات كتابة رغبات المرحلة الثانية بشكل صحيح قبل غلقها

تنسيق الجامعات 2023… يستعد طلاب المرحلة الثانية لغلق تنسيق المرحلة الثانية من التنسيق الإلكتروني خلال الساعات القادمة ، وذلك استعدادا لإعلان النتيجة .

مواعيد وأماكن صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مواعيد وأماكن صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية عام 2023.

التعليم العالي: 315 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن ٣١٥ ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

التعليم: لا شكاوى.. لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2023 هادئة

أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم انتظام سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 اليوم، السبت، في جميع اللجان دون أي شكاوى أو مشكلات.

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 في هذا الموعد

يبحث طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية وكتابة أعلى كليات القمة المتاحة، ويطلعوا إلى معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 ، وموعد الإعلان عنها.

تجديد تعيين رئيسا قسمي علم النفس واللغة الفرنسية بـ تربية عين شمس

اصدرت الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس قرارا بتجديد تعيين الدكتور محمد اسماعيل سيد حميدة رئيساً مجلس قسم علم النفس التربوي بكلية التربية اعتباراً من ۲۰٢٣/٧/٢٤ ولمدة عام .

ترقبوا نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023.. عبر هذا الرابط

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 ، خلال ساعات على موقع وزارة التربية والتعليم .