حياة كريمة تنظم الملتقى التوظيفي السابع بالقليوبية.. فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا يرصد تنظيم مؤسسة "حياة كريمة" الملتقى التوظيفي السابع بمحافظة القليوبية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام مؤسسة "حياة كريمة" بتأهيل الشباب لسوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لهم، حيث نظّمت المبادرة الرئاسية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وكل المديريات المختلفة، تدريبات الملتقى التوظيفي السابع تحت عنوان "فرصة حياة" بجامعة بنها.

وقالت هند جلال، مدير إدارة التوعية بمؤسسة "حياة كريمة": "إننا نعمل خلال الفترة الماضية في الإعداد والتجهيز للملتقيات الوظيفية، وكذلك للتدريبات الخاصة بالشباب، حتى يكون لدينا تطوير للملتقيات والتدريبات بشكل أفضل".

وقال سمير حماد، نائب محافظ القليوبية: "نستهدف كل يوم فترتين، أي حوالي 300 طالب في الفترة الواحدة، تأهيلًا لانضمامهم لفرص العمل المتاحة".