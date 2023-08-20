أخبار السيارات | 5 عربيات مستعملة تبدأ من 17 ألف جنيه بس.. أرخص إصدار من MG.. سعر جيلي جيومتري C الكهربائية في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أهم الأسعار والمواصفات للمركبات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي FACEBOOK، مقطع فيديو يظهر به صاحب اشهر مزمار الكتروني "شعبي" في مصر، العازف محمد عبد السلام، والذي تمكن أن يكتسب شعبية كبيرة داخل الشارع المصري.

شهد صباح أمس انطلاق الموسم الثاني من بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات ، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديد تحت شعار: العالم علمين.

استطاعت شركة تويوتا اليابانية، أن تقدم عددا كبيرا من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها الفئة الرياضية التي تنتمي لعائلة الـ SUV، وتضم هذه الفئة النسخة فورتشنر موديل 2023، صاحبة التصميم الرياضي والقدرات الفنية المتنوعة.

تواصل شركة BRABUS من تألقها بعد وضع لمساتها الساحرة لاحد طرازات رنج روفر الشهيرة، والتي ستعرض للمرة الاولى فيPebble Beach Concours d’Elegance، واتخذت هذه السيارة اللقب Brabus 600 Land Rover Range Rover.

تتصدر السيارة MG 5 قائمة السيارات الارخص سعرًا وسط طرازات هذه العلامة التجارية، حيث يتم طرح موديلات 2023 بسعر يبدأ من 689.990 جنيه للفئة الاولى، وحتى 759.990 جنيه للفئة الأعلى، وتعد هذه النسخة من أبرز اصدارات MG التي تنتمي إلى فئة السيدان.

تقدم شركة جيلي الصينية والمتخصصة في مجال تصنيع السيارات، الكثير من الاصدارات داخل السوق المصري، خاصة من الفئة الرياضية مثل النسخة كول راي والسيارة العائلية اوكافانجو، والنسخة المقدمة حديثاً GX3 PRO، بالاضافة إلى السيارة جيومتري C الكهربائية.

يبحث الكثير عن امكانية شراء سيارة مستعملة تتسم بالاعتمادية وبسعر مناسب ايضا، ويحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على باقة متنوعة من الاصدارات المختلفة، سواء من فئة السيدان او الهاتشباك، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والتجهيزات والاسعار.

يبحث البعض من السائقين الجدد عن سيارة مستعملة بسعر مناسب، وبالفعل يحتوي السوق المصري على الكثير من الاصدارات التي اكتسب شهرة كبيرة وسط المبتدئين في هذا المجال، وجاءت هذه الشعبية نسبة إلى سعرها المناسب والذي يشمل قطع الغيار ايضا، بالاضافة إلى سهولة صيانتها.