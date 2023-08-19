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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالفيديو .. مصرع مستوطنين إسرائيليين بعملية إطلاق نار في حوارة | تفاصيل

صورة من مكان الحادث
صورة من مكان الحادث

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بمصرع مستوطنين إسرائيليين بالرصاص ظهر اليوم، في عملية إطلاق نار داخل بلدة حوارة الفلسطينية، جنوب نابلس ، على الطريق السريع 60.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية فأن القتلى رجلين يبلغ أحدهما من العمر 60 عامًا والآخر يبلغ 29 عامًا.

وقالت الصحيفة أن عملية إطلاق نار وقعت عند مغسلة سيارات في حوارة من قبل سيارة عابرة فرت من مكان الحادث.

وأضافت أنه تم إرسال قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة وبدأت في مطاردة السيارة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت تقاطعات رئيسية في المنطقة ، وأفرغت الكاميرات الأمنية من الطريق الذي يميل إلى الازدحام بعد ظهر يوم السبت. كما نشرت حواجز في المنطقة .

وقالت مصادر عبرية إن منفذ عمــليــة حوارة دخل مغسلة سيارات مشياً على الأقدام، وأطلق النار من مسافة صفر تجاه المستوطنين، وانسحب من المكان.

ونقل موقع "والا" العبري عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله:" إطلاق النار كان دقيقاً جداً، وغير واضح إن كان المنفذ قد نزل من السيارة وأطلق النار أو أطلق النار من سيارة مسرعة تجاه المستوطنين في حوارة.

وأفاد مراسل موقع "والا" العبري بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المنفذ أطلق النار من سيارة مسرعة تجاه المستوطنين في حوارة وقتل اثنين ونجح بالانسحاب، وقد عثر جنود الاحتلال على فوارغ رصاص بالمكان.

وأظهرت مقاطع فيديو مصورة أن المصابين فاقدين للوعي وسط محاولات إنعاش على يد طواقم الإسعاف الإسرائيلي، فيما أعلنت نجمة داوود الحمراء عن مقتلهما لاحقا.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن قواته تنصب حواجز على مداخل ومخارج بلدة حوارة جنوب نابلس، وتجري عمليات تفتيش بحثاً عن منفذي عملية إطلاق النار.

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