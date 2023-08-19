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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان تطوير مجزر كفر سعد والنقل الجماعى ببنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال تطوير مجزر كفر سعد بمدينة بنها و مشروع النقل الجماعى المرحلة الثانية بعدد 57 أتوبيس وتفقد مشروع إنشاء محور بنها المنصورة الحر شرق الرياح التوفيقي بمدينة بنها علي هامش زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة القليوبية للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمحافظة .
جاء ذلك بحضور الدكتورة ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية و اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.


واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية إلى شرح حول  أعمال تطوير مجزر كفر سعد بمدينة بنها والذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 1500 رأس تقريباً فى الشهر ، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 4900م2، ويضم صالتين للذبيح تبلغ مساحة كل واحدة 360م2، عنبر لاستقبال الحيوانات، ويعمل بالنظام  اليدوي فضلاً عن مبنى إداري ، وتم الاشارة الي ان التكلفة الإجمالية للمجزر 33 مليون جنيه تقريباً.


وافتتح اللواء هشام آمنة واللواء عبدالحميد الهجان مشروع النقل الجماعى المرحلة الثانية بعدد 57 اتوبيس من قبل شركتى الفاطمية والانجليزية وسوف تعمل تلك الاتوبيسات فى كافة أنحاء المحافظة وجميع السيارات بلون موحد (الابيض والاخضر الفاتح وموديلات حديثة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ ) ومكيفه وتعمل بالغاز الطبيعي  
 

وتفقد الوزير والمحافظ مشروع انشاء محور بنها المنصورة الحر شرق الرياح التوفيقي والذي يربط ميناء دمياط ب6 محافظات والطريق الاقليمي والاسكندرية الزراعي بتكلفة بلغت 4.3 مليار جنيه وقد قامت المحافظة بانشاء برجولات خشبية مزودة بمقاعد للجلوس (عدد 25 ) كما تم تزويد الكورنيش بأعمدة إنارة ديكورية، كما تم تزويده بلوحات كهربائية لخدمة الأكشاك (25 كشك) بتكلفة 11 مليون جنيه التي ستُقام على الكورنيش لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وجاري اعداد كراسة الشروط للطرح علي الشباب ، كما سيتم تأهيل الطريق الزراعي القديم بجوار كوبري المصنع الحربي لربطه بطريق بنها المنصورة لسهولة تحرُك المواطنين من وإلى الكورنيش.

احتفالات العيد القومي السكرتير العام للمحافظة الرياح التوفيقي القيادات التنفيذية والشعبية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية النقل الجماعي هشام آمنة وزير التنمية المحلية محافظة القليوبية

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