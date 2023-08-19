جيش الاحتلال يقتحم بلدة عوريف جنوبي نابلس بحثا عن منفذي عملية حوارة

قالت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم السبت، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت قرية عوريف جنوبي نابلس بحثا عن منفذي عملية إطلاق النار في بلدة حوارة والتي قتل فيها مستوطنين إسرائيليين.

ووفقا لوسائل الإعلام فقد بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية ملاحقة منفذي هجوم حوارة وينصب حواجز على الطرق القريبة من موقع العملية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل مستوطنين إسرائيلين اثنين (30 عاما، 60 عاما) في عملية إطلاق نار، اليوم ، في بلدة حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية بأنه تم إطلاق نار نحو إسرائيليين عند مغسلة سيارات في حوارة من قبل سيارة عابرة فرت من مكان الحادث.

وأشارت إلى أن قوات كبيرة من الجيش تلاحق السيارة.

وأفاد موقع "والا" العبري عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله:" إطلاق النار كان دقيقاً جداً، وغير واضح إن كان المنفذ قد نزل من السيارة وأطلق النار أو أطلق النار من سيارة مسرعة تجاه المستوطنين في حوارة.

وأكد موقع "والا" العبري بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المنفذ أطلق النار من سيارة مسرعة تجاه المستوطنين في حوارة وقتل اثنين ونجح بالانسحاب، وقد عثر جنود الاحتلال على فوارغ رصاص بالمكان.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية: " "بحسب التحقيقات الأولية، وصل المنفذ إلى المغسلة سيراً على الأقدام، وتأكد من هوية المستوطنين، وبعدها أطلق النار نحوهما وانسحب مشياً على الأقدام إلى أزقة حوارة."