رسميًا.. أهلي جدة يتعاقد مع ميريح ديميرال قادمًا من أتالانتا الإيطالي

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم السبت، عن تعاقده مع المدافع التركي ميريح ديميرال قادمًا من أتالانتا الإيطالي.

ورحب الأهلي السعودي، عبر حسابهم على موقع “تويتر” بلاعبه الجدي]، بتغريدة: "مُحـارب آخـر يعـزز كتيبتنـا.. ديميرال أهلاوي".

ووقع ديميرال على عقد يربطه بفريقه الجديد حتى 2026، بعد دفع الأهلي مبلغ 18 مليون يورو، لفريقه السابق أتالانتا.

وانضم ديميرال لكتيبة التعاقدات الأجنبية لـ أهلي جدة في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع البرازيليين روبيرتو فيرمينو وروجر إبانيز، الفرنسي ألان سان ماكسيمين، الإيفواري فرانك كيسي، الجزائي رياض محرز، والسنغالي إدوارد ميندي.