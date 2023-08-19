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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

تفاصيل التحاق الوافدين بجامعة الأزهر إلكترونيًّا للعام الجامعي 2023-2024

الدكتور محمد الشربيني
الدكتور محمد الشربيني

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، استمرار تقديم الوافدين في جامعة الأزهر إلكترونيًّا.

استمرار تسجيل تنسيق الوافدين بجامعة الأزهر حتى 15 سبتمبر

رئيس جامعة الأزهر يشيد بعناية فضيلة الإمام الأكبر بالطلاب الوافدين

تقديم الوافدين في جامعة الأزهر

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر، أن التسجيل إلكترونيًّا يأتي في إطار جهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، نحو التحول الرقمي تماشيًا مع السياسة العامة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما أوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تسجيل الرغبات متاح أمام الطلاب الوافدين حتى يوم 15 /9/ 2023م، مشيرا إلى أن الجامعة تقبل الطلاب الوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية أو ما يعادلها وثانوية معهد البعوث الإسلامية أو ما يعادلها وثانوية القراءات، إضافة إلى الطلاب الوافدين الحاصلين على الشهادة الثانوية المعادلة للثانوية العامة المصرية؛ طبقًا للضوابط والشروط، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات يجب على المتقدمين اتباعها وهي كما يلي:

رابط تقديم الوافدين في جامعة الأزهر

• يقوم المتقدمين بتسجيل بياناتهم من خلال الرابط من هنا

• بعد ملئ البيانات  الأساسية سيظهر للطالب البيانات الخاصة بعملية الدفع الإلكتروني، والتي تتضمن كود الطالب الخاص بعملية الدفع، سيقوم الطالب بالاحتفاظ بهذا الكود إضافة إلى كود الدفع على منافذ شركة فوري: 62980
• يتوجه الطالب بعد حصوله على كود الدفع إلى أي منفذ من منافذ شركة فوري، ويقوم بإدخال كود الدفع الخاص بالطلاب الوافدين وهو 62980 ومن ثم إدخال كود الطالب والقيام بدفع رسوم التقديم وتصوير الإيصال 3 نسخ لتقديمه لمكتب التنسيق.

• رسوم التنسيق للطلاب الحاصلين على الشهادات العلمية 734.5 جنيهًامصريًّا، إضافة إلى رسوم الخدمة، وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات الأدبية 731.5 جنيهًا مصريًّا، إضافة إلى رسوم الخدمة.

الطلاب الوافدين

• في حالة ضياع كود الدفع الخاص بالطلاب فقد قامت الجامعة بتوفير رابط للطلاب الوافدين للاستعلام مرة أخرى عن الكود هو: (https://www.azu.edu.eg/AzForeigners2023/search)

• بعد إتمام عملية الدفع بنجاح يقوم الطالب بتسجيل الكليات التي يرغب بالالتحاق بها من خلال الضغط على الرابط الآتي وتسجيل الرغبات من هنا

وإدخال رقم جواز السفر وبعد اختيار الكليات التي يرغب بالالتحاق بها يقوم الطالب بطباعة هذه الرغبات والتوقيع عليها.
• يتوجه الطالب إلى مكتب تنسيق القبول الفرعي بالإدارة العامة للطلاب الوافدين ومعه جميع المستندات ومقره: القاهرة -العباسية – مدينة البعوث الإسلامية- أمام نادي اتحاد الشرطة الرياضي- بجوار جوازات البعوث.

ثانيا: الطلاب الوافدون المستنفذون لسنوات الرسوب والراغبين في إعادة القيد بالكليات الأخرى:
•  يتم التقدم إلكترونيًّا من خلال الرابط الإلكتروني المذكور أعلاه والدخول على طلب التحاق الطلاب الوافدين.
• يقوم الطالب بالحصول على كود الدفع، ويتوجه الطالب إلى أي منفذ من منافذ شركة فوري ويقوم بإدخال كود الدفع الخاص بالطلاب الوافدين وهو 62980 ومن ثم إدخال كود الطالب والقيام بدفع رسوم التنسيق.
• رسوم التنسيق للطلاب المستنفذين والراغبين في إعادة القيد 581.5 جنيهًا مصريًّا، إضافة إلى رسوم الخدمة.

هذا وسوف يتعرف الطالب على نتيجة التنسيق ومعرفة الكلية التي تم ترشيحه إليها من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الوافدين مرة أخرى، ومعرفة الكلية المرشح لها من عدمه وطباعة بطاقة الترشيح.

  ويشترط للتقدم للجامعة حداثة مؤهل الشهادة الثانوية للالتحاق بالجامعة، ويجوز التجاوز عن ذلك في حدود أربعة أعوام بسائر كليات الجامعة.

وللحصول على معلومات عن كليات الجامعة والبرامج المتاحة للطلاب الوافدين وتحميل دليل الطلاب الوافدين للعام الجامعي 2023-2024م وشروط الالتحاق وكذلك الأوراق المطلوبة للتقدم للالتحاق بجامعة الأزهر يرجي زيارة موقع جامعة الأزهر من خلال الرابط الآتي من هنا

تقديم الوافدين في جامعة الأزهر جامعة الأزهر الوافدين رابط تقديم الوافدين في جامعة الأزهر

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