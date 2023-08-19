سيدة تعثر على شيء غير متوقع داخل الطعام .. تعرف على القصة

تخيل انك كنت تأكل وفجأة وجدت شيئا غريبا في الطعام الذي تتناوله , ماذا سيكون رد فعلك ؟ وكيف ستتصرف .. اطلق لنفسك الخيال اكثير وتخيل انك وجدت ضفدعا في الطعام الذي تتناوله .. هذا ما حدث مع سيدة امريكية , تدعي امبر واريك من ولاية ميتشيجان، عثرت على ضفدع حي داخل كيس “سبانخ” مغلق ، وذلك عندما اشترت حزمة من السبانخ من سوبر ماركت شهير فى ساوثفيلد، وقالت أنها لم تلاحظ أى شىء غير عادى فى السبانخ، ولم تري اي شئ ولم تشعر بأي شيء غير طبيعي ..



وقالت السيدة الامريكية في تقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست الأمريكية انها كتشفت السيدة الضفدع على الفور، حيث كان مموهًا بأوراق السبانخ ولا يزال يتحرك، فيما تبين أنه ضفدع شجرة في المحيط الهادئ وموطنه كاليفورنيا.

وبعد ان وجدت الضفدغ وبعد الاكتشاف المفاجىء، قامت باعادة علبة السبانخ إلى السوبر ماركت مرة أخرى واستردت المبلغ، فيما تم نقل الضفدع إلى بيئته الطبيعية، وأرسلت الشركة المسئولة عن تغليف السبانخ، بيانًا للاعتذار عن الخطأ.