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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برايتون يتصدر الدوري الإنجليزي برباعية في شباك ولفرهامبتون

إستوبينان - ميتوما
إستوبينان - ميتوما - برايتون

حقق فريق برايتون انتصارًا عريضًا على مضيفه ولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي.

الياباني ميتوما كان البادئ بالتسجيل لـ برايتون في الدقيقة 15 بمجهود فردي رائع، أعقبه الإكوادوري إستوبينان بهدف ثان في الدقيقة 46.

وسجل سولي مارش الهدفين الثالث والرابع لـ برايتون في الدقيقتين 51، 55.

وجاء هدف ولفرهامبتون الوحيد عن طريق هوانج هي تشان في الدقيقة 64، ليحصد برايتون نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برايتون لـ 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند صفر من النقاط في المركز العشرين والأخير.

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