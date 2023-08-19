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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تخطط لإنتاج 6 آلاف طائرة انتحارية إيرانية دون طيار

صدى البلد

يسلط تحقيق نشرته صحيفة “واشنطن بوست” ضوءًا جديدًا على جهود روسيا لتوسيع إمداداتها من الطائرات الانتحارية الإيرانية دون طيار؛ لاستخدامها ضد أوكرانيا. 

ويوضح التقرير بالتفصيل، كيف أطلقت شركة روسية مملوكة للدولة- بمساعدة مكثفة من طهران- خطة من 3 مراحل؛ لتوطين إنتاج الطائرة الإيرانية دون طيار (شاهد -136)، والتي تطلق عليها روسيا اسم “جيران 2”.

 

ويشير التقرير إلى أن "طهران وافقت على بيع حق الامتياز لموسكو، مع مشاركة المتخصصين الإيرانيين في وثائق المشروع، والمكونات المنتجة محليًا أو الهندسة العكسية، والدراية الفنية". 

وتهدف الشركة الروسية إلى تسليم 6000 طائرة دون طيار بحلول سبتمبر 2025، وهو ما يفوق بكثير القدرة الإنتاجية الإيرانية. 

على طول الطريق، سيعمل الروس على تحسين طائرة جيران 2، مع استبدال المكونات المزودة من إيران بمكونات من صنع أو مصدر روسي، على الرغم من أن الطائرات بدون طيار ستستمر في الاعتماد بشكل كبير على الأجهزة الإلكترونية الغربية.

وخلصت واشنطن بوست إلى أنه "على الرغم من التأخير وعملية الإنتاج التي تعتمد بشدة على المكونات الإلكترونية المنتجة في الخارج، فقد أحرزت موسكو تقدمًا ثابتًا نحو هدفها".

وعلى الرغم من سهولة إسقاطها نسبيًا، إلا أن هذه الطائرات بدون طيار يمكن أن تطغى على الدفاعات الجوية إذا تم إطلاقها بأعداد كبيرة ويمكن أن تسهل الضربات بصواريخ باهظة الثمن. ولعل الأهم من ذلك، أنها تستنفد مخزون أوكرانيا من صواريخ اعتراض الدفاع الجوي، ومن المحتمل أن تمنح مجالًا أكبر لسلاح الجو الروسي، وذلك وفقا لما قاله جون هاردي، نائب مدير برنامج روسيا التابع لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية.

الإنتاج الروسي المحلي للطائرات الإيرانية بدون طيار الهجومية أحادية الاتجاه من طراز شاهد يمكن أن يقلل من الاختناقات. كما يمكن أن تحد من عدد الكيانات المعرضة للعقوبات. لكن سيكون من الخطأ اعتبار قرار إضفاء الطابع المحلي على إنتاج الطائرات بدون طيار إنهاء الواردات من إيران، بحسب ما قاله بهنام بن طالبلو، زميل أول فيلمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية. 

يوفر التحقيق الذي أجرته صحيفةواشنطن بوست سياقًا للأدلة الحديثة الأخرى التي تشير إلى أن روسيا بدأت في إنتاج أو تجميع طائرات من طراز جيران-2  بدون طيار. 

كما ذكرت مجلة Long War Journal التي تصدرها مؤسسةالدفاع عن الديمقراطية ، فإن طائراتجيران-2  قد أسقطت مؤخرًا في أوكرانيا - بما في ذلك واحدة استخدمت لمهاجمة ميناء ازميلالأوكراني - وهي تحمل علامات ومكونات مميزة لم تستخدمها طائرات بدون طيار سابقة إيرانية الصنع. وجد باحثون مستقلون دليلاً آخر على أن روسيا بدأت في مبادلة بعض المكونات المزودة من إيران بمكونات روسية.

روسيا ايران طائرات بدون طيار

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