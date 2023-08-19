«علام» يتفقد مقر نقابة المحامين بالإسماعيلية.. ويضع حجر أساس استكمال المبنى الجديد

أجرى عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية لمقر نقابة المحامين الفرعية بالإسماعيلية، ووضع حجر الأساس لاستكمال المبنى الجديد بها، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وإبراهيم عبد الرحيم نقيب محامي الإسماعيلية، وأعضاء المجلس الفرعي، ولفيف من المحامين والمحاميات.

وبعد الانتهاء من الجولة التفقدية ووضع حجر الأساس؛ استمع نقيب المحامين لشكاوى الأعضاء المتواجدين، ووعدهم بالعمل على حلها، مؤكدًا أن النقابة تشهد عصرا جديدا على جميع المستويات.

وأشاد المحامون المتواجدون، بالطفرة التي تشهدها النقابة على مستوى الخدمات والإنشاءات والإدارة، وذلك منذ تولي النقيب عبد الحليم علام زمام الأمور.

وكرَّم إبراهيم عبد الرحيم، النقيب عبد الحليم علام، بإهدائه درع نقابة المحامين بالإسماعيلية؛ نظرًا لمجهوداته المبذولة في خدمة المحامين.