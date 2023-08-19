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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الدبلومات الفنية| الكليات المؤهلة لسوق العمل.. فرص وتحديات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

يُواجه طلاب الدبلومات الفنية تحديات كبيرة عند الانتقال من التعليم الفني إلى سوق العمل.
 

وأكد الدكتور ماجد أبو العينين عميد تربية عين شمس السابق على وجود بعض الكليات والمؤسسات التعليمية التي تشتمل على برامج تعليمية متخصصة، فإن هذه الفئة من الطلاب تجد فرصًا أكبر للتأهيل والتحضير لسوق العمل المهني.

وأوضح الدكتور ماجد أبو العينين خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن  الكليات التي تقدم برامج لطلاب الدبلومات الفنية محور هام في تطوير مهاراتهم وتعزيز فرصهم الوظيفية توفر هذه البرامج التعليمية فرصًا للطلاب لتطوير مهاراتهم الفنية والتقنية والإبداعية، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للعمل في مجالات مختلفة مثل التصميم الجرافيكي، والتصميم المعماري، والتصوير الفوتوغرافي، والأزياء، والتمثيل، والصوت والتسجيل، والإنتاج المسرحي والسينمائي وغيرها.

ومن المؤسسات التعليمية المعروفة التي تقدم برامج لطلاب الدبلومات الفنية، تشمل:

1-.  الجامعات التكنولوجية: توفر هذه الكليات برامج تعليمية متنوعة تستهدف تدريب الطلاب على مهارات تقنية محددة في مجالات مثل الإلكترونيات، والحاسوب، والتصنيع، والطباعة، والسيارات، والميكانيكا، والكهرباء، وغيرها.

2-المعاهد الفنية: تقدم المعاهد الفنية برامج تدريبية متخصصة في المجالات الفنية المختلفة، مثل الفنون التطبيقية،  ، والتصميم الجرافيكي.

3-. المعاهد العليا للفنون: تعتبر هذه المعاهد بيئة مثالية لتطوير المواهب الفنية، حيث توفر برامج دراسية تشمل التصوير الفوتوغرافي، والرسم، والنحت، والزخرفة، والتصميم الداخلي، والموسيقى، والعمارة، ومجالات أخرى.

وتابع الدكتور ماجد ،  طلاب الدبلومات الفنية تواجه بعض التحديات في سوق العمل، ممثل قلة الفرص المتاحة والتنافس الشديد ذلك قد يواجهون صعوبة في إيجاد وظائف ذات رواتب جيدة وفرص للتطور والتقدم المهني لذلك، يعتبر المزيج بين التعليم الفني والتعليم الأكاديمي أمرًا هامًا، حيث يمكن للطلاب التفكير في متابعة درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة بعد الحصول على الدبلوم الفني، وذلك لزيادة فرصهم في الحصول على وظائف أفضل ورواتب أعلى.

ونوه بأن الكليات التي تقدم برامج لطلاب الدبلومات الفنية لها دور حاسم في تأهيلهم لسوق العمل المهني.. ومع ذلك، يتطلب النجاح في هذا المجال الكثير من الاجتهاد والمثابرة، بالإضافة إلى التوازن بين التعليم العملي والأكاديمي، والاستعداد لمواجهة التحديات التي قد تواجههم في طريقهم نحو بناء مستقبل مهني ناجح.

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