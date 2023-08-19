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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحضور ممثل من السفارة المصرية.. نادي الزهور يبحث التعاون مع ريد ستار الصربي

صدى البلد

اجتمع محمد مطيع، السكرتير العام لنادي الزهور، مع “إبراهيم حمزة” القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة جمهورية مصر العربية في صربيا، و"دراجان داييتش" رئيس نادي ريد ستار "النجمة الحمراء" الصربي، و"زفتوزار ميالوفيتش" سكرتير عام النادي الصربي ، وذلك بحضور كلا من أيمن الشيخ، مستشار السفارة المصرية في بلجراد، زوران افراموفيتش، السكرتير العام لنادي النجمة الحمراء الصربي.


يأتي هذا اللقاء بدعوة من السفارة المصرية في صربيا ونادي ريد ستار، والتي استجاب لها مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، وبناء على تلك الدعوة سافر محمد مطيع على نفقته الشخصية.

وتناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون الرياضي بين نادي النجمة الحمراء الصربي ونادي الزهور الرياضي المصري في مختلف الألعاب الرياضية الفردية، لا سيما الجودو وكرة الماء والكاراتيه والمصارعة، حيث تم الاتفاق على التنسيق المباشر بين مجلسي إدارة الناديين لتبادل كافة المعلومات حول الألعاب الفردية سالفة الذكر، بما يضمن استكشاف الطرفين لفرص التعاون وانخراطهما الفعال والمثمر في تعزيزها، وهو الأمر الذي سيساهم في تطوير هذه الألعاب الفردية بما ينعكس إيجابيًا على المهارات والقدرات الخاصة للشباب المصري والصربي الممارسين لها في الجانبيين.

وأكد القائم بالأعمال بالإنابة، أن هذا اللقاء أتى في إطار حرص السفارة المصرية على تعزيز التعاون الشامل في كل المجالات الرياضية مع صربيا، تنفيذًا لما تضمنته اتفاقية التعاون الثنائي الموقعة بين البلدين في مجال الرياضة، والتي أكدت ضرورة دفع علاقات التعاون الرياضي بين الطرفين إلى آفاق جديدة، وخاصة في ظل ما يحظيان به من إنجازات تاريخية ملموسة على الصعيدين القاري والدولي.

ومن جهته، قال محمد مطيع، إن هذا التعاون يعد خطوة مهمة للنادي، بهدف العمل على تطوير الرياضة بشكل أكبر، من خلال إتاحة الفرصة للاعبي الزهور، بالاحتكاك العالمي مع مدرسة أوروبية قوية.

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