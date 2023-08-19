تركيا تطلق سراح إسرائيلي حكم عليه بالسجن 10 سنوات

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، إن السلطات في تركيا أطلقت سراح إسرائيلي، كان حكم عليه بالسجن 10 سنوات في تركيا بتهمة تهريب نبتة "القات" عبر البلاد.

وقال موقع "إسرائيل 24" إن ذلك جاء بعد أن أمضى الإسرائيلي أربع سنوات ونصف في السجن التركي، مشيرة إلى أنه تم إطلاق سراح الإسرائيلي بعد تدخل دبلوماسي من تل أبيب.

وأضاف الموقع الإسرائيلي، أن الشرطة التركية أحضرت الإسرائيلي إلى المطار في اسطنبول واستقبلته قنصل إسرائيل في اسطنبول حاني نحمياس، برفقة القنصل الإسرائيلي في أنقرة داني كوشيلفيتش.

وأكد الموقع أنه تم الإفراج عن المواطن الإسرائيلي عقب تدخل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين اللذين لجأوا إلى نظرائهم الأتراك وطالبوا بالإفراج عنه كبادرة إنسانية.