عماد الدين حسين: عرض جميع الآراء بالحوار الوطني انعكس على الحركة السياسية

علق عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، على سير عملية انعقاد جلسات الحوار الوطني، والتوصيات التي توصلت لها الجلسات.

وقال عماد الدين حسين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" وصلنا إلى مرحلة من الاحترام والتقدير في عرض وجهات النظر والآراء في الحوار الوطني، بما انعكس على الحركة السياسية".

وأضاف عماد الدين حسين: "شعار الحوار الوطني، هو مساحات مشتركة، وتم الاستماع إلى الجميع".

وواصل عماد الدين حسين، تصريحاته: "تم عرض آراء مختلفة كثيرة تحت سقف الوطن في مختلف قضايا جلسات الحوار الوطني".

وأكمل عماد الدين حسين: "إذاعة جلسات الحوار الوطني على الهواء؛ تسبب في حالة جيدة، رآها المصريون تتمثل في ثقافة الحوار".