روسيا تبلغ عن وضع غير طبيعي في المركبة الفضائية لونا-25

أبلغت روسيا عن وضع غير طبيعي في مركبتها الفضائية المتجهة إلى القمر والتي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا الشهر.

لونا-25 هي مركبة هبوط آلية بدون طيار وهي أول مهمة للبلاد إلى سطح القمر منذ ما يقرب من 50 عامًا.. إنها تهدف إلى الهبوط في القطب الجنوبي للقمر يوم الاثنين، ولكن يبدو أنها واجهت مشاكل غير محددة أثناء التحضير لمدار ما قبل الهبوط.

وقالت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس إن خبراءها يقومون بتحليل الوضع.. لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك بعد أسبوع من تشغيل معدات جمع البيانات الخاصة بالمركبة بعد إطلاقها من قاعدة فوستوشني الفضائية الروسية في أقصى شرق منطقة أمور في البلاد.. تأمل روسيا عندما تهبط لونا-25، أن تقضي عامًا في جمع عينات من الصخور والغبار للتعرف على ما إذا كان القمر يمكن أن يدعم قاعدة دائمة للبشر.