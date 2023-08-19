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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بالجلطة

الجلطة
الجلطة

تعد الجلطة من الحالات الشائعة المتسببة في الوفاة أو حدوث عاهات في الجسم لذا من المهم العمل على الوقاية منها.

 

ووفقا لما جاء في موقعhealth.umms  نكشف لكم الفئات الأكثر عرضة لاصابة ب الجلطة.

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حوالي نصف جلطات الدم تحدث مباشرة بعد أو حتى أثناء الإقامة في المستشفى لإجراء الجراحة فإذا كنت تعلم أنك معرض لخطر حدوث الجلطة أو لديك تاريخ من الإصابة بجلطات الدم ، فأخبر أطبائك بذلك قبل أي إجراء طبي.

تشمل عوامل الخطر الأخرى لجلطات الدم ما يلي:

الكبار في السن:
علاجات السرطان مثل العلاج الكيميائي
أصحاب حالات وراثية معينة
المصابون مرض كوفيد -19
أصحاب السكري
الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بالجلطة.
العلاج بالهرمونات البديلة واستخدام وسائل منع الحمل الهرمونية.
من يقضون فترات السفر الطويلة أثناء الجلوس ، مثل الرحلات الدولية. 
أصحاب السمنة والبدانة
النساء خلال الحمل 

 المدخنون أكثر عرضة للجلطة 
 
 

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