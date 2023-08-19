ختام بطولة التنس الأرضى بنادى جزيرة الورد بالمنصورة

اختتمت علي ملاعب نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة التابع لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، فاعليات بطولة المنصورة الدولية للتنس الأرضي للناشئين تحت 18 سنة، والتي اقيمت في الفترة من 10 إلى 18 اغسطس الجاري بمشاركة 150 لاعبا يمثلون 20 دولة على مستوي العالم .



وفاز بالمركز الأول في منافسات فردي الرجال اللاعب امير عمر خانوف من كازخستان كما حصل على المركز الثاني الاعب ارتيم بجمولوف من روسيا و حصلوا هذا الثنائي على المركز الثاني في بطولة زوجي الرجال بينما حصل علي المركز الأول في منافسات زوجي الرجال الثنائي كريم بناني من المغرب وعلاء طريف من تونس.

وحضر مباراة نهائي زوجي الرجال وحفل توزيع الجوائز النائب طارق عبدالهادي، رئيس مجلس ادارة نادي جزيرة الورد، والمهندس إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس، واعضاء مجلس ادارة الاتحاد ومنطقة شرق الدلتا للتنس ونادي جزيرة الورد بالمنصورة

و اكد المهندس إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس أن نادي جزيرة الورد بالمنصورة ينجح في تنظيم البطولات الدولية في كل مرة تقام علي ارض محافظة الدقهلية مشيرا الي ان تلك البطولات الدولية تكون فرصة جيدة للاعبين المصريين في تحسين ترتيبهم والاحتكاك باللاعبين الاجانب من كل الدول المختلفة



وأوضح النائب طارق عبدالهادي رئيس مجلس ادارة نادي جزيرة الورد ان هذة البطولة iTF Juniors 100 من اكبر البطولات الدولية حيث شارك بها عدد كبير من مختلف الجنسيات من 20 دولة في مقدمتها « مصر، السعودية، والعراق ،تونس،المغرب، وسوريا، تركيا، بريطانيا، إسبانيا، قبرص، روسيا، كازاخستان، إيطاليا، أمريكا، ألمانيا، الأرجنتين، سلوفاكيا، الهند، هولندا، صربيا، أوزبكستان، البرازيل، كندا، رومانيا، أوكرانيا» والفائزين بالبطولة يرفعون رصيدهم في التصنيف الي 100 نقطة ووجه رئيس مجلس ادارة جزيرة الورد الشكر للجنة المنظمة علي انجاح البطولة برئاسة المحاسب ابراهيم الجمل المدير التنفيذي للنادي، وحسام محرم مدير البطولة، ووائل الشاذلي نائب مدير النشاط الرياضي، ومساعد مدير البطولة، و طارق ماهر الحكم العام للبطولة، والالفي نبيل مدير الصيانة،وخروج البطولة بشكل مشرف يليق باسم مصر أمام الدول المشاركة وتذليل كافة العقبات امام جميع اللاعبين المشاركين في البطولة