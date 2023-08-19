الجيش الإسرائيلي يستعد لهجمات انتقامية للمستوطنين في حوارة

قال موقع "والا" العبري، مساء اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لهجمات انتقامية من قبل المستوطنين اليهود في حوارة ، وذلك بعد مقتـ ـل إسرائيليين في عملية إطلاق نار.

وأضاف الموقع نقلا عن مسئولين أنه تقرر تشكيل فريق خاص يضم عدة عناصر من القوات الأمنية، بما في ذلك الشاباك والجيش الإسرائيلي.

كما أفادت التقارير أن التحقيق الأولي للجيش الإسرائيلي في هجوم اليوم يكشف عن سلسلة من الإخفاقات العسكرية.

من جانبه، حذر رئيس بلدية حوارة في نابلس، معين الضميدي، اليوم السبت، من محاولة تنفيذ المستوطنين الإسرائيلي هجومًا انتقاميًا على أهالي بلدة حوارة.

وقال الضميدي، في تصريح صحفي: إن "ليلة خطيرة جدا منتظرة في القرية بعد العملية التي قتــ ـل فيها مستوطنين، بعملية إطلاق نار".

وأضاف: "سنرد على أي هجوم من قبل المستوطنين المتطرفين بقدراتنا".

وقتل مستوطنان اثنان، اليوم السبت، بعد إطلاق النار عليهما قرب حاجز حوارة جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وفي فبراير الماضي هاجم مئات المستوطنين فلسطينيين عند مدخل حوارة وأضرمت النيران في عشرات السيارات والمتاجر ومنازل العائلات .