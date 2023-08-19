السيسي: الأكاديمية العسكرية تُعد الكوادر للعمل في مؤسسات الدولة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إننا خلال عام، سيكون على خارطة مصر الزراعية 450 ألف فدان زراعي داخل سيناء، و2 مليون فدان داخل الدلتا، ومليون فدان داخل توشكى وشرق العوينات، ومناطق أخرى مثل بني سويف والمنيا بها 60 ألف فدان، وكوم أمبو بها 120 ألف فدان.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته في الأكاديمية العسكرية المصرية، أن الأكاديمية ليس دورها فقط في إعداد وتأهيل طلبة الكلية؛ بل تقوم بإعداد الكوادر لتعمل في مؤسسات الدولة المختلفة، ليكونوا مسؤولين عند توليهم مناصب مهمة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتمني للدفعة التي ستتخرج من الأكاديمية هذا العام، التوفيق والتفوق في عملهم، وحياتهم المستقبلية.