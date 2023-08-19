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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: الأكاديمية العسكرية تُعد الكوادر للعمل في مؤسسات الدولة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إننا خلال عام، سيكون على خارطة مصر الزراعية 450 ألف فدان زراعي داخل سيناء، و2 مليون فدان داخل الدلتا، ومليون فدان داخل توشكى وشرق العوينات، ومناطق أخرى مثل بني سويف والمنيا بها 60 ألف فدان، وكوم أمبو بها 120 ألف فدان.

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خطة طموحة .. الرئيس السيسي يوضح إجراءات الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية

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الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية: أنتوا جاهزين لبكرة أكيد

وأضاف "السيسي" خلال كلمته في الأكاديمية العسكرية المصرية، أن الأكاديمية ليس دورها فقط في إعداد وتأهيل طلبة الكلية؛ بل تقوم بإعداد الكوادر لتعمل في مؤسسات الدولة المختلفة، ليكونوا مسؤولين عند توليهم مناصب مهمة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتمني للدفعة التي ستتخرج من الأكاديمية هذا العام، التوفيق والتفوق في عملهم، وحياتهم المستقبلية.

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