"دليلك إلى 15 خِطة في مُنـــتَهى الغباء" كتاب جديد يساعدك على وضع خطة لقرارات سليمة

أعلن الكاتب أحمد رضا السقا "سقاموس"، عن طرح كتابه الجديد الذي يحمل اسم "دليلك إلى 15 خطة في منتهى الغباء"، والذي يقدم قراءة نفسية لعدد من الشخصيات التي تتعرض لمواقف تتسم بالغباء الشديد، ومن خلال المواقف يقدم الكاتب وصفة سحرية يمكن أن تساعدك على اتخاذ القرارات بشكل سليم.



هذا الكتاب هو أول إنتاج للمؤلف لكنه يتمتع بخبرة واسعة (12 عام) في مجال التدريب وتحسين الأداء وتصميم المحتوى الإلكتروني التفاعلي.

برؤية ذاتية متميزة، يقدم الكتاب مجموعة من الشخصيات والسلوكيات التي يمكن أن تعتبر خططاً غبية في مُنتهى الجهل. بأسلوبه السلس والشيق، ينقل السقا تجارب وقصص تتناول أفعالاً وخططاً تؤدي إلى نتائج غير متوقعة وغالبًا سلبية. تمثيل أدبي وعلمي للمثل الشعبي الذي يقول: "جه يكحلها عماها"!

المحتوى المتميز للكتاب يجذب انتباه القارئ من أول صفحة. يقدم السقا 15 شخصية، كل شخصية تحمل اسماً يجسد طريقة تفكيرها، ستقابل في الكتاب (شيماء خوازيق)، (سامح السجاجيدي)، (مجدِّي فلَّق)، (وحيد كآبة)، (عيد بعد العيد) و(صلاح حماسة) وغيرهم من الشخصيات. بهذه الشخصيات يتناول المؤلف نماذج لسلوكيات تعكس خططاً غير موفقة يظن صاحبها أنها خطط ذكية لكنها تؤدي إلى نتائج سلبية.

يعرض الكتاب قصصاً قصيرة جدًا لكل شخصية تكشف تداعيات تفكيرها المغلوط والأثر الضار لتلك الخطط على الحياة العملية والمهنية. القصص تتسم بالواقعية والخيال البناء، ما يجعلها سهلة الاستيعاب وممتعة في الوقت نفسه.

الكتاب ليس مجرد تسلية، بل يتجاوز ذلك ليقدم تحليلات نفسية رغم إقتضابها إلا إنها تفسر سلوك الشخصيات ودوافعها. يقدم السقا تحليلات منطقية ومفهومة لتلك السلوكيات، مما يساعد القارئ على فهم العوامل التي تؤدي إلى اتخاذ القرارات غير السليمة.

بجانب التحليلات النفسية، يقدم الكتاب إرشادات صحية تساعد القارئ على تجنب الوقوع في نفس الأخطاء والأنماط الغبية كما يقدم إرشادات للتعامل مع الشخصيات التي تتعامل ئفي الحياة بهذه الطريقة في التفكير. تلك الإرشادات تمثل خريطة طريق للخروج من دوامة السلوكيات الضارة والتفكير الغير منطقي.

لا يكتفي الكتاب بتقديم القصص والتحليلات فقط، بل يعززها بمراجع أدبية وعلمية تدعم وتوثق المعلومات المقدمة. هذا يمكن القارئ من التعمق في الموضوع واستيعابه بشكل أعمق والاستزادة من المصادر.

على الرغم من أن القصص تأتي بشكل مبسَّط وخيالي، فإنها تلقي الضوء على جوانب من الحياة اليومية التي قد تمر بالكثير منا دون أن نلتفت إليها. يجعلنا الكتاب نتأمل في تصرفاتنا ونطرح أنفسنا أسئلة حول الخطط التي نتبعها وما إذا كانت منطقية ومناسبة.

"دليلك إلى 15 خِــــــــطة في مُنـــتَهى الغبـــــاء" هو كتاب ينصح به لمن يرغب في تحسين تفكيره واتخاذ قرارات أفضل في حياته اليومية. الأسلوب السهل والمعلومات المفيدة تجعله قراءة لا غنى عنها.



وتشمل محتويات الكتاب الفصول التالية:



شيماء خوازيق: كيف تُخرِّب حياتك بسهولة؟ - خطة #1 (التخريب الذاتي)



فاصل: لو ليك درس عند الحياة، حاول تتعلمـــــــه بسرعة



سامح السجاجيدي: كيف تصبح سجادة تحت كل الأقدام؟ - خِطة#2 (خِطة السجادة)



فاصل: اهتم بنفسك عشان تقدر تهتــم باللي يهمــــــــــــوك



فاصل: يعيش (البِجِح) على قفا (المكسوف)



مجدي فلَّق: كيف تهرب من مواجهة مشاكلك للأبد؟ - خِطة #3 (الهروب العبيــط)



بهير إعذروني: كيف تبرر كسلك في أي موقف بنجاح؟ - خِطة #4 (الشماعات الجاهزة)



فاصل: إنت دلوقتي مش إنت زمــــــــــــان



وحيد كآبة: الحياة مُستحيلة، فلماذا تحاول في أي شئ؟ - خِطة #5 (التشاؤمية الغبية)



هيما مش بتاعتي: لماذا تعتذر؟ لا تعتذر مهما كلفك الأمر - خِطة #6 (الكِبر والعِناد)



فاصل: متي يكون عدم الاعتذار حِــــــــــــكمة؟



فاصل: اختار بين آدم وإبليس.



آدم الكسباني: كيف تخسر كُل شئ؟ - خِطة #7 (عدم التضحية)



نورا الأداد: لماذا تبذل جهدا إضافي لا يستحقه الآخرين؟ - خِطة #8 (المجهود النسبي)



هبة التوني: كيف تغرق مع سفيتك الغارقة بنجاح؟ - خِطة #9 (التكاليف الغارقة)



فاصل: العِناد الإيجابي والسلبي ومغالطة التكاليف الغــــــــارقة



أبو نواف طعمية: كيف تقارن نفسك بالجميع؟- خِطة #10 (المقارنة الإجتماعية)



فاصل: حكاية أبو البنات التلاتة



عيد بعد العيد: كيف تؤجل عمل اليوم إلى يوم الأبد الصُبح؟ - خِطة #11 (التسويف السلبي)



فاصل: هل فيه تسويف إيجابي؟



أميرة وبس: هل يجتهد الإنسان من أجل الحصول على حقه؟ - خِطة #12 (عُقدة الاستحقاق)



فاصل: حكاية أميرة وبس مع موظف البنك



فاصل: وازن شعورك بالاستحقاق



رامي طَرشَم: كيف تصبح شجرة يقذفها الناس بالحجارة؟ - خِطة #13 (فن صناعة الأعداء)

فاصل فلسفي: نسبية الإدراك هي الحل لمشاكل كثــــــــــــــــــــــيرة



صلاح حماسة: كيف تستمتع بالبدايات للأبد وبدون نهاية؟ - خِطة #14 (البدايات الأبدية)



نيرة كوكا: أليس الجهل عذرًا كافيا لتجنب العقاب؟ - خِطة #15 (الاحتكام بالجهل)



فاصل: كائن الكوكا الجميل المهدد بالانقــــــــراض



فاصل: لا يعذر المرء بجهله - هترد في وشك



فُلان الفُلاني: هذه الخِطة ستكتبها أنت بنفسك! - خِطة #16 (اكتب عنوانك الجميل).