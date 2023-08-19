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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يشيد بتألق مصطفي حسين بعد تأهله لنهائي بطولة العالم للمصارعة الرومانية

صدى البلد

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بتألق لاعب منتخبنا الوطني مصطفي حسين  وزن ٦٧ك، بعد تأهله لنهائي بطولة العالم للمصارعة الرومانية تحت ٢٠ عامًا بالأردن.


أكد الدكتور أشرف صبحي،  استمرار الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة في دعم الرياضة المصرية وتحقيق المزيد من الانتصارات والانجازات على المستوى الدولي.


وأشار  صبحي، إلي أن الوزارة تعمل دومًا علي تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.


وكان لاعب منتخبنا للمصارعة الرومانية تحت ٢٠ عامًا، قد تغلب على اللاعب الكرواتي في دور ال ٣٢ ، وتغلب على اللاعب الازربجاني بطل العالم العام السابق في دور 16
وتغلب علي التركي في ربع النهائي، كما تغلب على اللاعب الإيراني بطل آسيا في نصف النهائي، ويتقابل غدًا ما لاعب أرمينيا على الميدالية الذهبية.


وقام أبطال منتخبنا الوطني الأول للمصارعة كيشو وعبد اللطيف، بدعم لاعبي منتخب مصر تحت ٢٠ عامًا في منافساتهم ببطولة العالم بالأردن، وخاصًة بعد تأهل مصطفي حسين للعب علي الميدالية الذهبية غدًا، وكذلك فكري عيسي علي الميدالية البرونزية.

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