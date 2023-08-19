تعرفوا على ظروف احتجازه.. وفد إيكواس يلتقي رئيس النيجر محمد بازوم

التقى وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، اليوم السبت، رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم.

وذلك حسبما أعلنت إذاعة "آر إف آي"، حضر اللقاء رئيس نيجيريا السابق، الجنرال عبد السلام أبوبكر، الذي يرأس الوفد، ورئيس الحكومة التي شكلها المجلس العسكري، على الأمين زين.

وأوضحت أنه لم تجر أية مناقشات خلال اللقاء، لافتة إلى أن ممثلي المجموعة الاقتصادية التقوا بازوم للتعرف على ظروف احتجازه، في المقام الأول.

وكان وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إلى نيامي، وصل اليوم السبت، في محاولة للقيام بوساطة دبلوماسية جديدة مع المجلس العسكري في النيجر.

وأبلغ مصدر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) “رويترز” أن رئيس الوزراء الذي عينه المجلس العسكري استقبل الوفد الذي يضم رئيس إيكواس عمر توراي في مطار نيامي.

وأفادت قناة “العربية”، بأن وفد إيكواس وضع الإفراج عن الرئيس المعزول في أولوية مطالبه.