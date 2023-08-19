بعد تصدره التريند بأغنية حلاوة روح.. محمد العريني: أحمد حلمي كلمني لهذا السبب

أكد محمد العريني، الذي يتصدر تريند السوشيال ميديا هو و شقيقته "تغريد" بعد تألقهم بغناء أغنية "حلاوة روح"، أنه يقوم بتصوير العديد من الفيديوهات على تيك توك، و لكن هذه الأغنية حصدت ردود أفعال مختلفة، و من بينها قيام الشاعر أيمن بهجت قمر بنشر الفيديو الخاص بهم.

وأضاف محمد العريني، خلال مداخلته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن أسرته مكونة من 5 أخوات و جميعهم يتمتعون بصوت و موهبة حقيقية، و منهم من يقوم بالإنشاد الديني و الأخرين يقوموا بالغناء، موضحا أنه قام بتدريب شقيقته "تغريد" و كان يمارس الغناء معها لتتمكن به.

مفاجأة أحمد حلمي له

وأوضح، أن الفنان أحمد حلمي قام بالتواصل معه و مكالمته، و عبر له عن إعجابه بموهبة تغريد شقيقته، و تقوم بالتعاون معه بمسرحية ميمو التي تعرض حاليا بالسعودية، متابعا أنه سيقوم بدويتو قريبا مع شقيقته "تغريد".

