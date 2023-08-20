أخبار التعليم.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 وشروط التحويلات بإعلام عين شمس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



تنسيق الجامعات 2023.. شروط التحويلات بكلية الاعلام جامعة عين شمس

اعلنت كلية الإعلام جامعة عين شمس شروط التحويلات لأول مرة في تنسيق الجامعات 2023.

وتضمنت الشروط ما يلي:

1- أن يكون الطالب منقولاً من الفرقة الأولى إلى الفرقة الثانية بنظام الساعات المعتمدة وفقاً للقواعد المنظمة وبعد إجراء مقاصـة بمعرفة الكلية ولا يجوز قبول الطلاب من الكليات المناظرة إلى الفرقة الثالثة والرابعة.



التجارة 66 % الاداب 67% والحاسبات 79.5%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023



تنسيق الجامعات 2023 .. ينتظر طلاب الثانوية العامة الناجحون في الدور الأول في امتحانات الثانوية العامة 2023 نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 والتي سوف تنتهي خلال ساعات من الان









الدور الثاني.. ماذا قال طلاب الثانوية العامة عن امتحان اللغة العربية؟| فيديو

أدى طلاب الثانوية العامة، الدور الثاني، امتحان اللغة العربية اليوم السبت، وتبعه امتحان التربية الدينية للطلاب الراسبون في الدور الأول



لطلاب الدبلومات الفنية| الكليات المؤهلة لسوق العمل.. فرص وتحديات



يُواجه طلاب الدبلومات الفنية تحديات كبيرة عند الانتقال من التعليم الفني إلى سوق العمل.



وأكد الدكتور ماجد أبو العينين عميد تربية عين شمس السابق على وجود بعض الكليات والمؤسسات التعليمية التي تشتمل على برامج تعليمية متخصصة، فإن هذه الفئة من الطلاب تجد فرصًا أكبر للتأهيل والتحضير لسوق العمل المهني



انتهاء تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات.. اعرف موعد النتيجة



نتيجة وموعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023.. و موعد إعلان نتيجة القبول بالكليات لتنسيق المرحلة الثانية.. أصبح الكثير من الطلاب يبحثون عن موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023 ، والتي تضم أكثر من 350 ألف طالب وطالبة من الناجحين بالثانوية العامة 2023.