عمال الجيزة ينظم ندوة "مصر .. وطنى" لممارسة حقوقهم الوطنية لبناء الجمهورية الجديدة

نظم الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة ندوة تحت عنوان : "مصر وطنى" ؛ موجها الدعوة للعمال بكل القطاعات الانتاجية لممارسة حقوقهم الوطنية والمشاركة الاساسية فى كل الاستحقاقات الانتخابية من اجل مصر كواجب وطني مقدس .

وقال محمد كامل رئيس الاتحاد المحلى؛ رئيس نقابة النقل العام : إنه من ادوات اكتمال لم شمل الطبقة العاملة بكافة المؤسسات اقامة علاقات عمل متوازنة تصب فى صالح أطراف العملية الانتاجية؛ مؤكدا أن التنظيم النقابى الذى جاء عبر الاستحقاقات الانتخابية شارك فيها عمال مصر بالاجماع أداة رئيسية لتحقيق ما يصبو اليه العمال بالتنسيق مع الشركات والقطاعات الانتاجية؛ مشيراً إلى أن مواجهة أى تحديات او اعاقات ياتى بالالتفاف حول الدولة وقيادتها السياسية مع الاستمرار فى ممارسة كافة الحقوق السياسية التى كفلها الدستور .



أكد الدكتور أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ونائب رئيس الاتحاد المحلى أن لفظ الاشاعات التى من شأنها بث الفوضى دستور قومى وجب الاصطفاف حوله خاصة أن الشأن العمالى يتعرض لمؤامرات شتى للنيل من المساهمة الفاعلة للعمال بكافة المشروعات القومية فى الجمهورية الجديدة.

وذهب سمير منطاش الامين العام لاتحاد نقابات عمال الجيزة الى ان السير قدما نحو استكمال حركات البناء والتعمير بالجمهورية الجديدة اهم من محركات التواصل الاجتماعى التى تبث السموم داخل المجتمع المصرى المترابط مع الجيش والشرطة .

وأكد محمد السيد أمين الشباب باتحاد عمال الجيزة ضرورة الاعداد لتشكيل مجموعة من اللجان النوعية لاعداد ندوات تثقيفية بشأن المشاركة الفاعلة فى الاستحقاقات الانتخابية التى كفلها الدستور .

شارك في أعمال الندوة رضا عبد الله نائب رئيس الاتحاد المحلى؛ ومحمد ابراهيم الامين العام المساعد وممثلى ١٢٧ لجنة نقابية منهم وليد عبد القوى رئيس اللجنة النقابية بشركة أكتوبر فارما للادوية؛ ومحمد على مسئول الاعلام بالاتحاد ولجنة التثقيف والتدريب برئاسة فيفى زيادة؛ ونحمده عبد العزيز وسامية حسانين ونعمات عبد الحفيظ .

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