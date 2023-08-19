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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت شعار «صيف شبابنا».. نادي الهلال بسفاجا يطلق فعاليات دوري كرة القدم

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تحت شعار "صيف شبابنا" أطلق نادي الهلال بسفاجا، اليوم السبت، فعاليات دوري كرة القدم وذلك ضمن خطة النشاط العام للنادي  للعام المالي 2023 - 2024م،  وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات  حسن خلف، مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وتحت إشراف ممدوح خليفة علي، وكيل المديرية للرياضة. 

 

جاء ذلك بحضور رامي النجار مدير إدارة شباب سفاجا، وابوالحسن حسن محمد، رئيس مجلس إدارة النادي، وطه عبدالفتاح، المدير التنفيذي للنادى.

 

وفى سياق اخر تستمر فعاليات الدورة التدريبية لتطوير أداء خدمات المواطنين "المحليات" ورفع كفاءة العاملين بمراكز التكنولوجيا في مختلف مدن محافظة البحر الأحمر وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العاملين في مراكز التكنولوجيا.

 

يعكِف ديوان عام محافظة البحر الأحمر على تنفيذ هذه الدورة التدريبية، انطلاقًا من إيمانه بأهمية تطوير مهارات العاملين وتنمية قدراتهم الوظيفية لتحقيق تحسين ملموس في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تشمل الدورة المواد العلمية والتدريب اللازمين، ويتولى تقديم المحتوى العلمي المتخصص المهندس محمد فيصل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البحر الأحمر التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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