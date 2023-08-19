إقبال كبير على المركز الدولي للتنمية الرياضية بالغردقة بأول أيام فتح أبوابه

شهد المركز الدولى للتنمية الرياضية بالغردقة، اليوم السبت، إقبالا كبيرا من المواطنين بعد الإعلان عن فتح أبوابه للجمهور، على مدار اليوم برسم دخول 5 جنيهات فقط، وفتح حمام السباحة أمام المترددين بسعر 30 جنيهاََ للساعة خلال الفترة من الساعة 8 صباحاً حتى 1 ظهراً.

وأكد حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، أن الهدف الأساسي من فتح المركز أمام المواطنين، هو تمكين أكبر عدد ممكن من الأفراد من شغل أوقات الفراغ وتحقيق الرفاهية، وتعهد بمواصلة تطوير البرامج وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة بناءً على احتياجات المجتمع وتطلعاته.

وفى سياق اخر تستمر فعاليات الدورة التدريبية لتطوير أداء خدمات المواطنين "المحليات" ورفع كفاءة العاملين بمراكز التكنولوجيا في مختلف مدن محافظة البحر الأحمر وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العاملين في مراكز التكنولوجيا.

تُعكِف ديوان عام محافظة البحر الأحمر على تنفيذ هذه الدورة التدريبية، انطلاقًا من إيمانه بأهمية تطوير مهارات العاملين وتنمية قدراتهم الوظيفية لتحقيق تحسين ملموس في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تشمل الدورة المواد العلمية والتدريب اللازمين، ويتولى تقديم المحتوى العلمي المتخصص المهندس محمد فيصل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.