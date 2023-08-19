مشاكل كثيرة.. سر الاستقالة الجماعية لأعضاء مجلس إدارة الزمالك

كشف النائب سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أسباب الاستقالة الجماعية لاعضاء مجلس إدارة النادي.

وقال سليمان وهدان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كافة أعضاء نادي الزمالك قدموا استقالتهم بالإجماع وستكون الاستقالة على مكتب وزير الرياضة غدا ".

تابع سليمان وهدان :" في ظل الظروف المتواجدة قدمنا مصلحة النادي على المصالح الشخصية ونحترم الجمعية العمومية".

واكمل سليمان وهدان :" للأسف هناك مشاكل في قطاعات كثيرة في نادي الزمالك ونتمنى الخير لنادي الزمالك في المستقبل وسيظل نادي الزمالك باق وكلنا زائلون ".

ولفت سليمان وهدان :" الزمالك كيان ومؤسسة عريقة ونتمنى التوفيق لنادي الزمالك وسنظل مشجعين لنادي الزمالك ".