ورشة عمل فنية لذوي الهمم بمكتب «قادرون باختلاف» في مركز شباب الغردقة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، ورشة عمل فنية لذوي الهمم بمكتب قادرون باختلاف بمركز شباب الغردقة، وذلك تنفيذاََ لتوجيهات حسن خلف، مدير المديرية، بضرورة الاهتمام بذوي القدرات والهمم في كافة المجالات الرياضية والفنية، وتنفيذاََ لتعليمات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بدمج ذوي القدرات والهمم مع المجتمع، من خلال أنشطة مختلفة تستهدف تنمية مواهبهم ومنحهم الثقة بالنفس والأمان داخل المجتمع.

وتعكس هذه الورشة الاهتمام المتزايد بتمكين ذوي القدرات والهمم في المجتمع، وتعزز الفهم الأوسع لقدراتهم ومساهمتهم الإيجابية في الحياة العامة، حيث يعتبر مركز شباب الغردقة من الجهات الرائدة في تنظيم الفعاليات والورش التي تستهدف ذوي القدرات الخاصة.

وتهدف الورشة الفنية إلى تعزيز التواصل والتفاعل بين المشاركين، وإلهامهم للمزيد من التجارب الفنية في المستقبل، وتعكس النجاحات التي حققتها هذه الورشة التزام المجتمع بتعزيز التضامن والتفاهم للجميع، وتعزز قيم المساواة والاحترام في مجتمعنا.