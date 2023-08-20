علي الهلباوي: سأبتهل على موسيقى هندي في حفل مجموعة العشرين.. فيديو

طلب المنشد علي الهلباوي، المشاهدين الدعاء له بالتوفيق، أثناء مشاركته في حفل عالمي بالهند بقمة مجموعة العشرين.

وقال علي الهلباوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "الحفل يشارك فيه 20 فنانا من 20 دولة، منها السعودية وعمان والإمارات ومصر".

وأضاف علي الهلباوي: "وزارة الثقافة الهندية أرسلت لي خطاب خاص، بالمشاركة ضمن الفانيين في الحفل الختامي بقمة مجموعة العشرين"، معقبا: "اتخضيت أو لما شوفت الخطاب، لأنها مسئولية كبيرة".

وأردف: "سأبتهل على موسيقى هندي وبدأت البروفات، وكنت حاطط إيدي على قلبي، لأن الموضوع جديد عليا، لكن الحمد لله عملنا بروفات ناجحة.. أسال كل المشاهدين الدعاء بالتوفيق".