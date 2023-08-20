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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. طب بيطرى 88%.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. وجامعة حلوان الأهلية تبدأ استقبال طلبات الالتحاق بكلياتها

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
 

65% للعلوم الإدارية 85%تجارة هندسة96%…مؤشرات تنسيق الدبلومات 2023
 

تنسيق  الدبلومات الفنية 2023 ،  ينتظر الكثير من الطلاب  تنسيق الدبلومات الفنية 2023  ويتساءل الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم، حتى يتسنى للطلاب والطالبات الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة المناسبة للدبلومات الفنية من أجل الحصول على شهادة بمؤهل عال  وذلك خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023، بالنسبة لنظامي 3 أو 5 سنوات في جميع مدارس التعليم الفني


 

اليوم .. جامعة حلوان الاهلية تبدأ استقبال طلبات الالتحاق بكلياتها

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن بدء التقديم لطلاب الثانوية العامة  بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ بكافة المراحل ، لكليات وبرامج الجامعة، وفقا للحد الادني للكليات الذي اعلنه المجلس الاعلي للجامعات . 
 

طب بيطرى 88%…مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

 

يبحث طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية وكتابة أعلى كليات القمة المتاحة، لذا نقدم لكم مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 

 

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. عبر هذا الرابط

يبحث طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية وكتابة أعلى كليات القمة المتاحة، ويطلعوا إلى معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 ، وموعد الإعلان عنها. 
 

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