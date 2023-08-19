كواليس مثيرة بجلسة استقالة مجلس إدارة الزمالك

كشف النائب سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أسباب الاستقالة الجماعية لأعضاء مجلس إدارة النادي.

وقال سليمان وهدان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"إحنا اخترنا القرار الأفضل كي نعطي فرصة لحد يكمل داخل نادي الزمالك".

وتابع سليمان وهدان: "قدمنا استقالتنا ونغلب المصلحة العامة لنادي الزمالك وإحنا بنحب جماهير الزمالك ".

واكمل سليمان وهدان:" قرار الاستقالة صعب ولم نتعرض لضغوط من أحد والقرار تم اتخاذه في 3 ساعات بعد دراسة كافة أبعاد القرار".

ولفت سليمان وهدان: "كانت هناك آراء كثيرة داخل جلسة مجلس الإدارة وكانت هناك أصوات نادت بالاستمرار لكن القرار النهائي فضّل الاستقالة لمصلحة مستقبل الزمالك".