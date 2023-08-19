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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ننفرد بنشر صورة استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك

صدى البلد

ينفرد صدى البلد بنشر صورة استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك الجماعية من مناصبهم في الفترة الحالية بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها النادي .

وأعلن أحمد مرتضى منصور عضو المجلس و القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة التقدم باستقالته ونشر بيانا رسميا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وبعدها أعلن المستشار محمود طه عضو المجلس التقدم باستقالته أيضا من منصبه ونشر بيانا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " يعلن خلاله الاستقالة.

وأعلن سليمان وهداف عضو المجلس استقالته أيضا من مجلس القلعة البيضاء ونشر بيانا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يعلن خلاله الاستقالة.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة اتفق بالإجماع على التقدم باستقالة جماعية لوزير الشباب والرياضة في الفترة الحالية في ظل حالة الهجوم التي يتعرض لها جميع أفراد المجلس.

وشدد المصدر على أن الظروف الصعبة التي يعاني منها النادي دفعت المجلس للاقدام على هذه الخطوة في الوقت الحالي

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