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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرقوا المفتاح.. قرار عاجل بشأن المتهمين بسرقة شركة في الجيزة

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، حبس شخصين وسيدتين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه سرقة مبلغ مالى من داخل شركة تجارة وتوريدات خامات طباعة بمنطقة العمرانية.

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (شخصين- شريكان بشركة تجارة وتوريدات خامات طباعة) باكتشافهما سرقة مبلغ مالى من داخل مقر الشركة كائن بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص من بينهم سيدتين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة القسم).

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، حيث أقرت إحداهم بارتباطها بعلاقة صداقة وجيرة بسيدة تعمل بذات الشركة وعلمها باحتفاظها بنسخة من مفتاح الشركة فعقدت العزم على السرقة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وفى سبيل ذلك قامت بمغافلة صديقتها واصطناع مفتاح أخر ، وتوجهت وبصحبتها باقى المتهمين لمقر الشركة وسرقة المبلغ المالى المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى، وأقروا بإنفاق باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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