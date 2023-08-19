جلال السعيد: وصلتنا معلومة أن طلاب الإخوان يريدون حبسنا تحت الأرض

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إن الجهات الأمنية وصلتها معلومات بالتزامن مع افتتاح المرحلة الأولى للخط الثالث للمترو، تفد بأن طلاب الإخوان يريدون حبسنا في نفق تحت الأرض.

وأضاف السعيد خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كنا في فبراير 2012، وكان يوم الطالب العالمي، وطلاب الإخوان كانوا سيستغلون تلك المناسبة، ويخرجون لإحداث فوضى وشغب".

وأوضح: "حاولت مع الدكتور كمال الجنزوري، وأشجعه على الحضور، لكن المعلومة وصلته، واتخذ القرار، ولم يُظهر أي انفعال".

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.