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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جلال السعيد: الإخوان مارسوا العنف والإرهاب السياسي ضد كمال الجنزوري

جلال السعيد
جلال السعيد

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إن جماعة الإخوان مارست نوعًا من العنف والإرهاب السياسي ضد الدكتور كمال الجنزوري.

وأضاف السعيد خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "أوجه التحية للدكتور الجنزوري على أعصابه الحديدية في التعامل مع العديد من القضايا" مؤكدًا أن الجنزوري تحمّل أشياء كثيرة جدًا حتى نقل السلطة للرئيس المنتخب.

وتابع: "كنا نفتتح المرحلة الأولى للخط الثالث للمترو وقلت للدكتور الجنزوري إن هذا المشروع ضخم ويخدم الناس ومن الممكن حضور رئيس المجلس العسكري لكنه فضل أن يفتتحه رئيس الوزراء".

واستكمل: "في الساعة العاشرة مساء تم إبلاغي بعدم حضور رئيس الوزراء لتعليمات أمنية، وكان هناك تهديد أمني للجنزوري".
وأشار إلى أن هذا اليوم كان يوم الطالب العالمي، ومن الممكن طلاب الإخوان أن يستغلوا تلك المناسبة في إحداث فوضى وشغب.

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