مع اقتراب المدارس.. استعدي لعمل العيش الفينو في البيت

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل العيش الفينو في البيت، ويمكنك تعلم هذه الطريقة السهلة السريعة؛ لإعدادها خلال العام الدراسي الجديد الذي لم يتبق عليه سوى نحو شهر .



مكونات العيش الفينو

1 عبوة خميرة جافة نشطة

1 / 4 أكواب ماء دافئ

3 ملاعق كبيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة سكر

ملعقة كبيرة ملح

2 ملعقة طعام من الزيت

4 أكواب دقيق أبيض



طريقة تحضير العيش الفينو فى البيت



- نقوم بإذابة الخميرة و 1/2 ملعقة صغيرة من السكر في الماء الدافئ

- قومى بخفق 3 ملاعق كبيرة من السكر والملح و 3 أكواب من الدقيق معًا

- ضعى الزيت في خليط الخميرة لتصب في خليط الدقيق وتضرب حتى تصبح ناعمة

- اسكبي كمية كافية من الدقيق المتبقي، لتشكيل عجينة ناعمة-

- اعجنى الخليط حتى تصبح العجينة ناعمة ومرنة مدة حوالي 8-10 دقائق -

- ضعيها في وعاء مدهون بالزيت غطيها واتركيها ساعتين ترتفع في مكان دافئ حتى تتضاعف الكمية ثم قسمى نصفين على شكل رغيف ضعيها في صينية على شكل مستطيل، وغطيها واتركيها مرة ثانية ترتفع حتى تتضاعف لمدة ساعتين.

- ادخلي العجينة الفرن في درجة حرارة 375 درجة حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً، ويصبح الخبز مجوفاً عندما تم فتحه لحشوه.