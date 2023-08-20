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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 20-8-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-8-2023.

جاء أدني سعر دولار في البنوك اليوم في بنوك “ مصر والأهلي والتنمية الصناعية”

سعر الدولار اليوم.. أخر تحديث للعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم السبت

استقرار السعر

شهد سعر الدولار أمام الجنيه، استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-8-2023، في البنوك المصرية.

متوسط السعر


بلغ متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري اليوم نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع

بنوك القطاع الخاص


بلغ سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " بلوم، الاسكان والتعمير، الاسكندرية، الإمارات دبي الوطني، المشرق، التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي الأول، الكويت الوطني".

أعلي سعر 


سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع
وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه في ميد بنك نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع

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