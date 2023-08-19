محمد عبد العزيز: لجنة العفو الرئاسي مستمرة لإضافة القوة للحوار الوطني| فيديو

ثمن النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، قرار الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة.

وقال النائب محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "هذا المشهد هو امتداد لمجموعة مشاهد سابقة، منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وهي مرتبطة بفتح المجال العام ليحقق ديمقراطية حقيقية، ويحقق الحوار الوطني أهدافه التي دعا لها الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية".

وأوضح أن: “بعض الأسماء التي تم الافراج عنها ويضاف لها أحمد دومة، فيها أسماء على نفس المستوى، كانت طالبت بها القوى السياسية، والرئيس السيسي استجاب، حتى من قبل انعقاد الحوار الوطني”.

وأضاف: "هناك رغبة من الدولة المصرية لإعطاء فرصة ثانية للشباب المفرج عنهم، ودمجهم في المجتمع، وإعادة الفرصة للمشاركة في المستقبل".

وأشار النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، إلى أن: "لجنة العفو الرئاسي مستمرة في عملها؛ من أجل إضافة القوة للحوار الوطني".