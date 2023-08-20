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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليق جديد من الرئيس على زيادة أسعار السلع.. وكواليس مثيرة بجلسة استقالة مجلس إدارة الزمالك| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال السطور التالية:

 

اتاخد في 3 ساعات.. كواليس مثيرة بجلسة استقالة مجلس إدارة الزمالك

كشف النائب سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أسباب الاستقالة الجماعية لأعضاء مجلس إدارة النادي.

 

نقابة الموسيقيين توضح أسباب إيقاف مطرب المهرجانات «كزبرة»

‏قال الدكتور محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، إن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين قرر إيقاف مطرب المهرجانات "كزبرة" وتحويله للتحقيق؛ بسبب الأغنية التي نشرها عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي "عليا الطلاق كله بيكدب"، وأيضا منع عرض الأغنية.

 

كاذبون.. أحمد موسى يشن هجوما على بي بي سي على الهواء

علق الإعلامي أحمد موسى، على المعلومات المغلوطة والشائعات التي روج لها تقرير أذاعته "بي بي سي" عن السائقين بالحدود المصرية السودانية.

 

مستشار الرئيس للصحة يفجّر مفاجأة حول متحور كورونا الجديد في مصر

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، على ظهور متحور جديد من فيروس كورونا على مستوى العالم.

 

أنغام عن حفلها بـ العلمين الجديدة: فرحت لبلدي أكتر من فرحتي لنفسي|فيديو

علّقت المطربة أنغام، على مشاركتها أمس فى مهرجان العالم علمين بمدينة العلمين الجديدة من خلال تقديم حفل ضخم. 

 

رئيس شعبة الدخان يصدم المدخنين بشأن أزمة أسعار السجائر.. فيديو

علق إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، على أزمة السجائر، قائلا: "مفيش انفراجة في أزمة أسعار السجائر كما يشاع من قبل المسؤولين".

 

الرئيس السيسى: مشاكل التواصل الاجتماعى مبالغ فيها وتحتاج إلى تنظيم.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مواقع التواصل الإجتماعى فى مصر تحتاج إلى مزيد من التنظيم، للإستفادة بإيجابياتها وتلافى أضرارها.

 

تعليق جديد من الرئيس السيسي على زيادة أسعار السلع .. فيديو

قال الرئيس السيسي، إنه يتم استيراد 90% من زيت الطعام بالعملة الصعبة، ولكن يتم طرحه للمواطنين بالجنيه المصري.

ممكن تخش طب.. مفاجأة لطلاب العلمي في تنسيق المرحلة الثانية

تحدث الكاتب الصحفي زكي السعدني، عن مؤشرات القبول بالجامعات في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، قائلا:" غلق المرحلة الثانية غدا الأحد ".

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تعليق جديد من الرئيس على زيادة أسعار السلع.. وكواليس مثيرة بجلسة استقالة مجلس إدارة الزمالك| أخبار التوك شو

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