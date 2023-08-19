جلال السعيد يكشف تفاصيل لقائه بالرئيس المعزول «مرسي» كونه وزيرًا للنقل آنذاك

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إنه كان من القلائل اللذين قابلوا محمد مرسي أكثر من مرة أثناء توليه رئاسة الجمهورية، وكان يخطط لأن تكون أولى رحلاته الخارجية للصين، وذلك لصنع ملف قوي لمشروعات مشتركة بين مصر والصين، حيث تخيل مرسي أن هذا المخطط سوف يكون من ضمنه مشروعات النقل.

وأكد الدكتور جلال السعيد، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن محمد مرسي طلب مقابلته كي يقوم بتحضير ملف خاص لخدمة هذا المخطط الذي يعمل عليه، وبالفعل استمر اجتماعه مع الرئيس المعزول لأكثر من ساعتين، وكان من بين الحاضرين في هذا الاجتماع الدكتور عصام الحداد صاحب شركة تنظيم المؤتمرات.

أنشطة الإخوان الوهمية

وأضاف في حديثه، أن معظم جماعة الإخوان كانوا يمارسون أنشطتهم المختلفة من خلال كيانات تختلف في طبيعتها عن نوعية الأنشطة التي كانت تقوم بها الجماعة