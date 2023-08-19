جلال السعيد يكشف تحركات اللواء البطران قبل ارتقاءه

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إن القنوات نقلت خبرا يفيد بمقتل اللواء البطران مدير سجن الفيوم، وأنا قلت إن رئيس سجن الفيوم ليس اللواء البطران.

وأضاف الدكتور جلال السعيد، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra new، أنه اتضح أن اللواء البطران كان بالفعل في الفيوم، وقد كان رئيس المباحث والتفتيش على سجون مصر كلها، وقد عاد من الفيوم الساعة 2 صباحًا، وكان أولاده نائمين، فاستبدل ملابسه، وخرج الساعة 4 صباحًا حيث اتجه إلى سجن في القليوبية، وقُتل هناك، وبالتالي فإن اللواء البطران لم يقتل في الفيوم.

وأوضح أن أولاد اللواء البطران لم يعرفوا بأنه دخل إلى المنزل وخرج مرة أخرى، وكانت آخر معلومة لديهم أنه كان في الفيوم، وذلك عندما قُتل اللواء البطران؛ قالوا إنه قُتل في الفيوم.

ولفت إلى أن هذه الواقعة صحيحة، وقد كنت على تواصل مع أفراد عائلة اللواء البطران.

وأكد أن هذه الأدلة تؤكد أن عملية اقتحام السجون تمت من قبل تنظيمات إرهابية نسقت فيما بينها بالداخل والخارج.