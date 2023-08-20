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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طارق رضوان: العفو الرئاسي للمحكوم عليهم خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

ثمن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.


وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "العفو الرئاسي للمحكوم عليهم بأحكام نهائية، خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان".

 

وأضاف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،: "ما يحدث في مصر الآن هو تماما يشبه ما يحدث لإعادة تحديث ضبط المصنع للهاتف، وذلك بما يحدث من إفراجات عن المحبوسين احتياطيا".


وأوضح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،: "تم وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر عام 2021، وبالتوازي تم إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي"، لافتا إلى أن :"اللجنة قامت بدور كبير خلال السنة ونصف الماضية والتي نتج عنها إصدار قرارات عفو رئاسية عن ما يقرب من 1500 سجين".


واسترسل: “القائمة التي صدرت أمس من المفرج عنهم من السجناء، سنجني ثمارها خارجيا خلال الفترة القادمة، أو من خلال الزيارات المتبادلة، سواء مع دول الاتحاد الأوروبي، أو الكونجرس الأمريكي، التي تتناول هذا الملف بشكل خاص”.

وواصل: "إطلاق سراح دفعة جديدة، من خلال قائمة جديدة لقوائم العفو الرئاسي؛ يعزز الثقة في النظام القضائي والسلطات الحاكمة، حيث يعد الإفراج عن سجناء الرأي، إشارة إيجابية للمجتمع المحلي والمجتمع الدولي، بأن الدولة تعمل على تعزيز العدالة والمساواة وحقوق الإنسان".

وأشار النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن: "ما يحدث على أرض مصر حاليا من قرارات خاصة بحقوق الإنسان خفف ضغوطا كثيرة كنا نواجهها في الخارج".

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