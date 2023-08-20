اليونان .. إخلاء 8 قرى بسبب حرائق الغابات

أعلنت السلطات في اليونان، إخلاء 8 قرى في شمال شرق البلاد، السبت، فيما تتجه نيران حرائق غابات صوب المطار في مدينة أليكساندروبوليس الساحلية.

وقال حاكم مقدونيا الشرقية وتراقيا خريستوس ميتيوس لوكالة أنباء أثينا، "تم إخلاء ثماني قرى على الأقل ونحن نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تعرض حياة الناس للخطر".

وطلبت السلطات من سكان مدينة أليكساندروبوليس الساحلية البقاء في منازلهم.

وقال متحدث باسم الحماية المدنية لقناة سكاي التلفزيونية "أمامنا ليلة صعبة مع هبوب رياح من 7 إلى 8 درجات على مقياس بوفورت" المؤلف من 12 درجة.

واحترقت منازل صباح السبت في قريتي آيتوهوري وبيفكاكس، بحسب ما نقلت وكالة أنباء أثينا عن الحماية المدنية.

واقتربت النيران من قريتي أنانتيا وأنثيا وتتجه شمالا باتجاه مطار ألكسندروبوليس، وفق المصدر نفسه.