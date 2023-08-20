كندا.. معركة ملحمية لفرق الإطفاء لإخماد حرائق الغابات بعد عمليات الإجلاء الجماعية

يسعى رجال الإطفاء الذين يكافحون حرائق الغابات في كندا إلى وقف ألسنة اللهب التي اجتاحت ضواحي ويست كيلونا في مقاطعة كولومبيا البريطانية، وأجبرت على إخلاء عشرات الآلاف من المناطق والحرم الجامعي.

وكانت المقاطعة بأكملها تحت حالة الطوارئ حيث خاض رجال الإطفاء معركة ملحمية، وقدمت تعزيزات مكافحة الحرائق والطقس الأكثر هدوءًا الأمل في تأجيل أسوأ موسم حرائق في كندا على الإطلاق.

في مكان آخر، سقطت كمية صغيرة من الأمطار بين عشية وضحاها - حوالي 4 ملليمترات - وكانت الرطوبة مرتفعة بما يكفي لإخماد نشاط الحرائق، مما يوفر قدرًا من المساعدة لرجال الإطفاء المرهقين في الأقاليم الشمالية الغربية، حسبما قال مايك ويستويك، مسؤول معلومات حرائق الغابات، يوم السبت.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى لكن “ويستويك” قال إنه تم تدمير "عدد كبير" من المباني، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وكانت يلونايف، عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية، مدينة أشباح افتراضية بعد فرار ما يقرب من جميع سكان المدينة البالغ عددهم 20 ألف نسمة بموجب أوامر الإخلاء.

وكانت الصحيفة شارلوت موريت من بين أولئك الذين غادروا يوم الخميس، وتوصلوا إلى هذا القرار بسبب الدخان الذي لا يطاق والذي أصبح غير صحي لابنها البالغ من العمر 4 أشهر.

وقالت موريت التي كانت تراقب تحديثات وسائل الإعلام وصور الأقمار الصناعية لحرائق الغابات الوشيكة: "علمنا أنها مسألة وقت فقط".

وبقي حوالي 2600 شخص في المدينة، بما في ذلك فرق الطوارئ ورجال الإطفاء وعمال المرافق وضباط الشرطة، إلى جانب السكان الذين رفضوا المغادرة.

وشهدت كندا عددًا قياسيًا من حرائق الغابات هذا العام التي تسببت في تلوث الدخان في أجزاء من الولايات المتحدة.