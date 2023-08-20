رئيس جامعة الجلالة الأهلية: لدينا تخصصات تواكب العصر وتلبي احتياجات سوق العمل

قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إن الجامعة لديها شراكات مع أكبر الجامعات على مستوى العالم.

وأضاف محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "الشراكات العالمية مع مختلف الجامعات يدل على الثقة وعلى مستوى التعليم ومستوى إدارة الجامعة".

وأشار الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية: "لدينا طموح وهناك أشياء كثيرة نستثمرها ولدينا خطط مستقبلية أيضا نعمل عليها.. الجامعة تضم أساتذة على مستوى عال"، مؤكدا أن الجامعات الأهلية فيها تخصصات تواكب العصر وتلبي احتياجات سوق العمل.

